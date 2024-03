Die Agilox X-SWARM-Technologie gewährleistet eine nahtlose Interaktion des Agilox OPS mit anderen Agilox AMR-Modellen in einem Schwarm. Flotten können einfach und schnell durch zusätzliche Roboter innerhalb weniger Stunden erweitert werden. Alle AMRs eines Schwarms kommunizieren direkt und tauschen mehrmals pro Sekunde Informationen über die eigene Position und ihren aktuellen Status aus. So verteilen sie Bestellungen intelligent. Waren werden automatisch bereitgestellt, freie Wege gefunden und sie passen sich problemlos an Veränderungen in der Umgebung an. Beim Ausfall eines Roboters übernimmt der restliche AMR-Schwarm die Verantwortung und sorgt für einen gesicherten Warenfluss. Unterversorgungen und die Durchlaufzeiten auf Transportwegen werden vollautomatisch optimiert. Dank Schnellladung ist jeder AMR in wenigen Minuten wieder einsatzbereit.

Das Agilox OPS ist zudem vielseitig und findet in zahlreichen Anwendungen der Fertigungs- und Lagerlogistik Anwendung. Insbesondere dort, wo herkömmliche autonome Gabelstapler aufgrund begrenzter Platzverhältnisse an ihre Grenzen stoßen. Beispiele hierfür sind der Transport von Industrieabfällen direkt an die Fertigungslinie oder die Bereitstellung von Materialien an Arbeitsstationen. Zusätzlich bietet das OPS die Möglichkeit, Lastaufnahmemittel an individuelle Ladungsträger anzupassen, was seine Einsatzmöglichkeiten weiter erweitert. Sein innovatives Plattformdesign ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse, um individuelle Ladungsträger seitens Kunden zu transportieren.