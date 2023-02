Ein intelligentes Warenwirtschaftssystem ist nicht nur etwas für Großkonzerne, das beweist das Beispiel der Kuss Landmaschinen GmbH. Auch für nur eine kleine Anzahl von Anwendern verschafft eine solche Lösung eine große Arbeitserleichterung und vereinfacht die Arbeitsschritte. Ob Warenannahme, Erstellen von Rechnungen und Lieferscheinen, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Vorgangspflege oder Zeitmanagement – ein intelligentes Warenwirtschaftssystem unterstützt bei allen Schritten und dokumentiert sie.

Die Kuss Landmaschinen GmbH hat bereits vor geraumer Zeit die Notwendigkeit eines intelligenten Warenwirtschaftssystems erkannt und arbeitet seit der Einführung sehr viel transparenter und effizienter.

Pleasant Office am Beispiel Kuss Landmaschinen GmbH

In der mittelständischen Handelsgesellschaft für Landmaschinen arbeiten zwar nur die Eheleute Sandra und Lothar Kuss, beide betreuen aber weit über 5000 Kunden. Angelieferte Waren wurden vor ein paar Jahren noch händisch abgezeichnet, die Lieferscheine landeten dann auf dem Schreibtisch. Ein Warenwirtschaftssystem war zwar bereits vorhanden, jedoch auf ein minimales Arbeiten reduziert: Lieferscheine und Rechnungen konnten damit erstellt werden, eine Buchführung erfolgte aber nicht. Auch konnten die einzelnen Vorgänge, wie Verkauf neuer Maschinen oder Reparaturen, nicht nachverfolgt, Aufträge nicht verarbeitet werden.

Arbeitsschritte dokumentieren und nachvollziehen

In Sachen Warenwirtschaft erleben die beiden Anwender durch die Software nun die Arbeitserleichterung. Die einzelnen Abläufe greifen im System ineinander über, sodass alle Arbeitsschritte dokumentiert und nachvollziehbar sind. Angefangen bei der Warenannahme: Anstatt, dass die Eingänge auf einem Schein händisch abgezeichnet werden müssen, werden sie nun direkt in das Warenwirtschaftssystem eingetragen. Die Bestände im Lager stimmen so mit denen im System überein. Außerdem erstellt das System einen Wareneingangsschein, der durch die Überprüfung bei der Warenannahme mit der Rechnung des Lieferanten abgeglichen ist. In der Buchhaltung liegen die entsprechenden Daten dann übersichtlich und nachvollziehbar vor.

Pleasant Office stellt für Unternehmen eine Basis bereit, die um eine Vielzahl von Anwendungen erweitert werden kann – je nachdem, welchen Bedarf jedes einzelne Unternehmen hat. Funktionen können auch nach und nach hinzugeschaltet werden oder werden eigens für den Kunden angepasst.