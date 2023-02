Am 28.1.1797 wurde DUVG-Gründer Adam von Burg geboren, der sich seinen Geburtstag mit dem Europäischen Datenschutztag teilt, der 2007 ins Leben gerufen wurde, um für den Datenschutz zu sensibilisieren. Bereits im 19. Jahrhundert führte die Schaffung der DUVG, dem heutigen Technischen Überwachungs-Verein (TÜV) AUSTRIA, zu einem wachsenden Sicherheitsbewusstsein in der Gesellschaft, weiß CFO Christoph Wenninger: „Adam von Burg legte sozusagen den Grundstein unter anderem für Arbeitnehmer*innenschutz, Datenschutz, Informationssicherheit und Künstliche Intelligenz“.



Der Meilenstein des ersten Zertifizierungsschemas in der KI-Forschung belegt die Zukunftsorientierung des TÜV AUSTRIA, wie sie in den Grundstatuten 1872 verankert worden ist: „Forschergeist und Praxiswissen bringt TÜV AUSTRIA in den Laboren auf einen gemeinsamen Nenner“, weiß TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas, der 2014 eine eigenständige Innovationsabteilung für die Unternehmensgruppe geschaffen hat. Als Research, Development and Innovation Services wird dort heute gemeinsam mit den operativen Bereichen an gesamtheitlichen Lösungen für die Aufgaben der Zukunft, der Digitalisierung und Dekarbonisierung gearbeitet.