Der nur 45 Millimeter schmale Antriebsregler SI6 aus der neuen Generation 6 ist eine hochdynamische Antriebskomponente, die auch bei anspruchsvollen Bewegungen unbemerkt und zuverlässig im Hintergrund arbeitet. Integriert sind die Funktionen STO (Safe Torque Off) und SS1 (Safe Stopp 1). In der Baureihe SI6 sind diese nach EN 13849-1 für PL e, Kat. 4 zertifiziert und lassen sich ohne produktionsunterbrechende Funktionstests nutzen. Ein einzelner Antriebsregler kann bis zu zwei Achsen regeln. Durch eine Aneinanderreihung mehrerer Regler lässt sich die Anzahl der anzusteuernden Achsen frei skalieren. Die einzelnen Geräte werden über Quick DC-Link-Module sehr schnell und einfach miteinander und mit ihrem zentralen Versorgungsmodul PS6 verbunden. Als Einzel- oder Doppelachsregler ist er mit einem Ausgangsnennstrom bis 50 Ampere erhältlich. Die hochdynamische Baureihe erreicht kurze Ausregelzeiten bei schnellen Sollwertänderungen und Lastsprüngen.





Doch bei besonders dynamischen Anwendungen, die eine sehr hohe Leistung benötigen, wie etwa in Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen oder Pressen, ist mit steigender Anzahl an Achsen auch eine entsprechende Versorgungsleistung erforderlich. Deshalb hat STÖBER die dezentrale Versorgungseinheit PS6 High Power auf den Markt gebracht: Der Konstrukteur kann mit nur einem Versorgungsmodul auch mehrere Achsen mit größerer Leistung versorgen. Der Nennstrom beträgt 95 Ampere, die Leistung an den Achsen 50 Kilowatt. Für Prozesse mit hohem Anlaufmoment und dynamischen Rampen stehen 150 Prozent Überlast für fünf Sekunden oder 120 Prozent für 30 Sekunden zur Verfügung. PS6 High Power rundet damit die Anreihtechnik nach oben ab, eine Parallelschaltung der Versorgungsmodule ist nicht erforderlich.