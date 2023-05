Der Pionier der Geräteanschlusstechnik schlägt mit dem OMINIMATE Smart ein neues Kapitel auf. Denn jetzt steckt die Intelligenz im Stecker. Diese kann je nach Wunsch des Kunden so konfiguriert werden, dass sie die unterschiedlichsten Messaufgaben ohne zusätzliche Technik erfüllt. Lukas Traxler von Weidmüller erzählt, was der intelligente Stecker alles möglich machen kann, auf welche Ideen er Kunden bereits gebracht hat, wie er in der praktischen Anwendung mit digitaler Technik sogar ein Verstecken verhindert – und wo seine Grenzen sind: Den Kaffee müssen sich die Anwender auch in Zukunft selber kochen …