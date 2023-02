Dr. Wilhelm Steger

Mit 16. Mai 2022 hat Dr. Wilhelm Steger die Position als CEO der ZKW Group übernommen. Er war zuletzt als Top Management Consultant in der Automotive-Branche und im Private Equity Umfeld tätig. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in der Automobilindustrie.

Wilhelm Steger löst den bisherigen ZKW CEO Oliver Schubert ab, der sechs Jahre lang das Unternehmen erfolgreich führte und nun entschieden hat, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. „Mein Ziel ist es, eine zukunftssichere und stabile Entwicklung der ZKW Group als Systemlieferant für Premium-Lichtsysteme am internationalen Markt abzusichern. An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Oliver Schubert für seinen Einsatz bei ZKW herzlich bedanken“, so Dr. Steger.

Als C-Level Executive besitzt Steger umfassende Expertise in vielen Bereichen der Fahrzeugzulieferung, von denen für ZKW insbesondere Mechatronik und Elektronik, Sensorik, ADAS, LED- und Halbleitertechnik, aber auch die Softwareentwicklung von wichtiger Bedeutung sind. Steger freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem koreanischen Management und die Erzeugung bestmöglicher Synergien zwischen LG Electronics und ZKW.

Über die ZKW Group

Die ZKW Group ist der Spezialist für innovative Premium-Lichtsysteme und Elektronik. Als Systemlieferant ist ZKW ein weltweiter Partner der Automobilindustrie. Der Konzern entwickelt und produziert entsprechend seinem Motto „Bright Minds, Bright Lights.“ mit hellen Köpfen und modernen Fertigungstechnologien, komplexen Premium-Beleuchtungen und Elektronikmodulen für internationale Automobilhersteller. Zu den Top-Produkten zählen unter anderem Komplett-LED-Systeme. Zum 360-Grad-Angebot zählen Haupt- und Nebelscheinwerfer, Rückleuchten, Blinkleuchten, Innen- und Kennzeichenleuchten sowie Elektronikmodule. Namhafte Automobilhersteller vertrauen mit ihren Marken auf die innovativen Produkte. ZKW ist stolz auf seine KundInnen wie z.B. BMW, DAIMLER, FORD, GEELY und GENERAL MOTORS . Mit intelligenten Lichtsystemen und innovativem Styling prägt ZKW das Aussehen und den Charakter von Fahrzeugen weltweit.