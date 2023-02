Eine neue Demozelle illustriert am Yaskawa-Stand die Potenziale unterschiedlicher Robotertypen und -kinematiken aus dem Motoman- Portfolio beim Handling: Ein kompakter 6-Achs-Roboter GP4, ein Scara- Roboter SG400 und ein MotoMINI, das kleinste Modell von Yaskawa, arbeiten dort Hand in Hand.



Darüber hinaus sind neue Cobots zum Palettieren und Schweißen nicht nur zu sehen, sondern können auch live ausprobiert werden. Die neue Plug&Play Cobot Serie HC DTP erleichtert den Aufbau einfacher Cobot-Installationen. Der Adapterflansch und die Optionen der internen Medienführung wurden an die Vielzahl gängiger Cobot-Werkzeuge und -Greifer auf dem Cobot-Markt angepasst. Gleichzeitig stellt Yaskawa parallel zur neuen Cobot Reihe ein eigenes „ecosYstem“ Partnerproduktprogramm vor: ein online dargestelltes Netzwerk aus verschiedenen Peripherieprodukten und Komplettsystemen, sowohl von Yaskawa als auch von Peripheriepartnern.



Yaskawa auf der Intertool (10. – 13. Mai 2022, Messe Wels): Stand 20-0105.