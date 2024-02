Laurenz Tanzer übernimmt als Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Finanzen und Controlling von Wilhelm Trumler, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand getreten ist. Tanzer war zuvor bereits als Leiter der Finanzbuchhaltung bei Würth tätig. „Ich bedanke mich bei der Geschäftsführung sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf den erweiterten Aufgabenbereich“, so Tanzer.

Josef Bierbaumer verstärkt die Geschäftsleitung in den Bereichen Markt, Produkt und Einkauf. Für Bierbaumer hat die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und der sich ändernden Marktanforderungen höchste Priorität: „Ich freue mich sehr, in meiner neuen Rolle und zusammen mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung an der Weiterentwicklung von Würth Österreich mitwirken zu dürfen.“

Mario Schindlmayr wird in seiner bisherigen Funktion als Geschäftsführer Vertrieb ab 2024 zusätzlich die Bereiche Investitionsgüter und Key Account Management verantworten.