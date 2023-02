Wie sich die Zahl der Arbeitskräfte minimieren und der Einsatz von automatisierten Systemen optimieren lässt: Ein wissenschaftliches Modell von Fraunhofer Austria zeigt den praktischen Nutzen von angewandter Mathematik und rechnet die beste Lösung für den Shopfloor aus.



Viola Gallina, Fraunhofer Austria, hat zum Thema „Optimierung mithilfe mathematischer Programmierung“ promoviert, was etwa bei der Aufgabenzuordnung anwendbar ist. Darüber hinaus arbeitet sie an der Nutzung des maschinellen Lernens in der Produktion, an Kreislaufwirtschaftsthemen sowie als Forschungskoordinatorin an der Ermöglichung nationaler und internationaler Kooperationen.

Dienstag, 10. Mai, 13.30-18 Uhr