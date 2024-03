In Wien gibt es aktuell 2.127 Hektar gewidmete Betriebsflächen, wovon nur noch 140 Hektar frei sind. „In den vergangenen zehn Jahren sind 138 Hektar verbaut worden“, erklärt Stefan Ehrlich-Adám. „Das bedeutet, dass uns bei diesem Tempo in 10 Jahren der Platz ausgeht.“ Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Ansiedlung neuer Unternehmen und damit der Verlust von zusätzlicher Wertschöpfung und Arbeitsplätzen für Wien nicht möglich ist. Bestehende erfolgreiche Unternehmen können ihre Standorte nicht erweitern und müssen Wien verlassen. Auch in diesem Fall gehen Arbeitsplätze und Wertschöpfung verloren. Die Wiener Industrie erwirtschaftet jährlich einen Produktionswert von 63 Mrd. Euro und eine Wertschöpfung von 7,3 Mrd. Euro.

Die Betriebsflächen in Wien sind in den letzten 30 Jahren stark zurückgegangen. Gab es 1992 noch 2.805 Hektar gewidmetes Betriebsbau- und Industriegebiet, so waren es 2012 nur noch 2.239 Hektar, also 20 Prozent weniger. Durch das von der Wirtschaftskammer Wien maßgeblich beeinflusste Fachkonzept Produktive Stadt konnte dieser Trend in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien in den letzten Jahren jedoch weitgehend gestoppt werden.

„Die Stadt Wien stellt heuer den Stadtentwicklungsplan 2035 auf die Beine“, sagt Spartenobmann Ehrlich-Adám. „Die Wirtschaftskammer Wien ist in diesen Prozess eingebunden und wird sich für die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebsflächen einsetzen. Wir vertrauen darauf, dass dieses wichtige Thema im neuen Stadtentwicklungsplan angemessene Berücksichtigung findet.“