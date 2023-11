Das Lager stellt das Rückgrat eines erfolgreichen Betriebs dar. Praktisch wissen Unternehmer, wie wichtig das Lager ist. In der Realität zeigt sich jedoch häufig das Gegenteil: Unauffindbares Material, fehlende oder undurchdachte Prozesse sowie eine ineffiziente Arbeitsverteilung. Fehlt Unternehmen eine sinnvolle Struktur in ihrem Lager, verschwenden sie Zeit und Ressourcen, die an anderer Stelle im Unternehmen später fehlen. "Zahlreiche Unternehmen unterschätzen die Bedeutung einer effizienten Lagerorganisation. Eine mangelhafte Organisation im Lager wirkt sich negativ auf alle Bereiche des Unternehmens aus", bring Doris Paulus das Problem auf den Punkt. Als Lager-Expertin hat sie bereits über 200 Unternehmen persönlich beraten.



Im Rahmen eines Herstellungsprozesses wird in der Regel einiges an Material bewegt: Rohprodukte werden eingekauft, dann veredelt und schließlich wieder verkauft. Deshalb befinden sich auch meist zahlreiche Artikel in verschiedenen Verarbeitungsstadien im Lager. Für dessen Organisation eignet sich beispielsweise das Kanban-Konzept. Dabei wird neues Material immer dann angefordert, wenn eine bestimmte Menge des Bestands verbraucht wurde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass für die Verwaltung des Lagers immer genau bekannt sein muss, wie viele und welche Artikel sich dort gerade befinden und auch, wie viele davon für aktuelle Aufträge benötigt werden. Gängige ERP-Programme, mit denen diese Betriebe häufig arbeiten, sind allerdings nicht auf Kanban-Prozesse ausgelegt. Deshalb übernimmt in vielen Unternehmen der Arbeitsvorbereiter oder Projektleiter die Koordination der Warenbestände. Im Praxisalltag sieht das dann wie folgt aus.

