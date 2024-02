Im Bereich des Ersatzteilmanagements wird der 3D-Druck ja schon seit einiger Zeit als Game-Changer gesehen. Wo sehen Sie hier noch die größten Herausforderungen?



Riester: Dabei spielen technische und wirtschaftliche Grenzen eine wesentliche Rolle. Jedes Projekt ist eine Einzelfallbetrachtung, die neben den technischen Herausforderungen auch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen muss. Ein spezielles Forschungsprojekt unseres Centers beschäftigt sich beispielsweise mit der Analyse von alten 2D-Zeichnungen, die noch manuell erstellt wurden und nicht in digitaler Form vorliegen. Ziel ist es, automatisiert zu ermitteln, ob ein in solchen Zeichnungen dargestelltes Bauteil für den 3D-Druck geeignet ist. Dabei geht es nicht nur um eine technische Bewertung, sondern auch um rechtliche Fragen: Wer besitzt die Rechte an den Daten, wenn Zeichnungen für den 3D-Druck verwendet werden? Gehört das gedruckte Teil automatisch demjenigen, der die Daten zur Verfügung stellt, oder demjenigen, der druckt? Und wer hat letztlich die Rechte an den digitalen Vorlagen? Das sind komplexe Fragen, mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen.

An welchen großen Zukunftsthemen forschen Sie derzeit am Center für Nachhaltige Produktion und Logistik?

Riester: Zwei Schlüsselbereiche stehen im Mittelpunkt unserer strategischen Initiativen: Positive Impact Production und Shared Logistics. Positive Impact Production zielt darauf ab, Produktionsprozesse so zu gestalten, dass sie unter dem Strich einen positiven Beitrag zur Umweltbilanz leisten, statt diese zu belasten. Unter diesem Dach werden verschiedene Zukunftsthemen bearbeitet, insbesondere im Bereich Energieeffizienz und Energiemanagement. Ein aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich beispielsweise mit der Optimierung des Energieverbrauchs in einem Industriepark mit energieintensiven Branchen. Die Herausforderung besteht darin, den Energiebedarf dieser Industrien zu stabilisieren und die Nutzung erneuerbarer Energien effektiv zu integrieren, um Schwankungen im Energieangebot auszugleichen. Dazu gehören auch unternehmensübergreifende Lösungen zur Anpassung der Produktionsplanung an die verfügbare Energie sowie Initiativen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, um den damit verbundenen Aufwand für die Unternehmen zu reduzieren. Der zweite Schwerpunkt, Shared Logistics, fördert die kollaborative Nutzung logistischer Ressourcen wie LKW, Bahn und die Kombination von Personen- und Güterverkehr. Ein herausragendes Projekt in diesem Bereich ist "Öffi-Packerl", das untersucht, wie Privatpersonen Pakete im öffentlichen Verkehr transportieren können. Dieser Ansatz erstreckt sich auch auf die gemeinsame Nutzung von Daten zwischen Unternehmen, um Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Derzeit existieren viele isolierte Datensilos, deren Qualität für weiterführende Anwendungen oft nicht ausreicht und die daher angereichert werden müssen.