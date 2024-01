Der promovierte Physiker ist 54 Jahre alt, seit 2004 im Unternehmen und bisher Leiter des Kompetenzzentrums für Füllstand- und Druckmesstechnik mit Sitz in Maulburg. In der 70-jährigen Geschichte des Unternehmens ist er erst der vierte CEO in der Firmengruppe. Sein Vorgänger, Matthias Altendorf, wechselt nach zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens in den Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe. Er hatte die Nachfolge von Klaus Endress im Jahr 2014 als erster familienfremder CEO angetreten. Nun löst er den 75-Jährigen als Präsident des Verwaltungsrates ab.

Die Interessen der Aktionärsfamilie werden dort künftig von zwei Mitgliedern der dritten Generation vertreten: Steven Endress, ein Enkel des Firmengründers, zieht neben Sandra Genge in das Gremium ein. Die Nachfolge von Peter Selders bei Endress+Hauser Level+Pressure tritt Dirk Mörmann an, der dort bisher Hauptbereichsleiter Technik und Mitglied der Geschäftsleitung war.