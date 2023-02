Paul Manner genießt die Sonnenstrahlen am Tejo. Vor acht Monaten kam der Softwareentwickler nach Porto. Während der Pandemie war Homeoffice Pflicht und Manner nahm seinen Laptop und reiste nach Portugal. Seine Projekte managte er aus seiner kleinen Wohnung oberhalb des Tejo. Die iberische Halbinsel und vor allem auch Portugal lockte im Covid19-Herbst und Winter einige Entwickler an, die dank mobilem Arbeiten auch mit dem Blick auf das Meer Automatisierungsprojekte erfolgreich abschließen konnten – der Kunde merkte nichts von der großen geografischen Distanz. Jetzt geht es für Manner wieder in die Heimat. Doch Portugal wird auch in den nächsten Wochen bestimmend für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen sein. Das Land ist Partnerland der Hannover Messe 2022 (30. Mai bis 2. Juni) und setzt nicht mehr nur auf Kultur, Sonne, Sand und Meer.

Portugal hat im Dezember 2021 als viertes Land in Europa auf Kohle bei der Stromerzeugung verzichtet. Das Land hat den Energieverbrauch auf Basis fossiler Brennstoffe durch den Einsatz modernster Technologien zur Diversifizierung erneuerbarer Ressourcen für die Energieerzeugung konsequent reduziert. Zu den Vorteilen zählen eine effizientere Nutzung von Ressourcen, eine nachhaltigere Mobilität und eine höhere Versorgungssicherheit, heißt es bei der Regierung. Im Jahr 2021 wurden 60 Prozent des Stromverbrauchs in Portugal durch erneuerbare Ressourcen erzeugt.

Ideen aus Portugal

Portugals geografische Lage ist für alle erneuerbaren Energien günstig und schafft Möglichkeiten und Wettbewerbsvorteile für den Export von Waren und Dienstleistungen in diesem Sektor. Erneuerbare Energien machen derzeit rund 1,6 Prozent des portugiesischen BIP aus und haben in den letzten Jahren mehr als 45.000 Arbeitsplätze geschaffen, berichten die Verantwortlichen. Das Thema ist gefragt in Hannover. Und Ideen bringen die Südeuropäer mit. Die portugiesischen Ingenieure haben das allererste schwimmende Solarprojekt auf einer bestehenden Wasserkraftanlage errichtet und den ersten schwimmenden Offshore-Windpark in Kontinentaleuropa entwickelt: die Windfloat Atlantik.

Nachhaltigkeit ist das beherrschende Thema auf der kommenden Hannover Messe. Dabei geht es um grünen Wasserstoff, aber vor allem auch um die Energieeinsparmöglichkeiten der Industrie. Denn: Gegenwärtig versucht die Politik nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, die Angebotsseite von Energie neu zu ordnen. Sprich: Zulieferer aus Katar, Australien, Algerien oder den USA sollen helfen und mögliche Lieferausfälle aus Russland kompensieren. Dazu kommt im Sommer mehr Gas aus Norwegen und den Niederlanden, um die Gasspeicher für die Kältemonate zu füllen. Schwimmende, provisorische Flüssiggas-Terminals sollen bis in der Nordsee 2023 verfügbar sein. Darüber hinaus sollen die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden. Das Engagement auf der Angebotsseite ist nachvollziehbar, aber die Nachfrageseite scheint verwaist.