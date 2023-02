Das Automation Forum 2022 steht in den Startlöchern, um der Automatisierungsbranche Österreichs den Platz zu bieten, der ihr zusteht. Eineinhalb Tage voll hochqualitativer Fachvorträge, fachlichem Austausch an den Infoständen der mitwirkenden Unternehmen sowie ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Galadinner erwarten Sie.

Hier schon mal einige Speaker und deren Vortragsthemen:

Dr. Oliver Niese - Festo SE & Co. KG

KI für Führungskräfte oder: KI – Hype, Trend oder Realität?

KI ist ein mythenumwobenes Thema. Dr. Oliver Niese gibt einen Überblick und zeigt Strategien zur erfolgreichen Umsetzung von KI-basierten Anwendungen.

Jörg Brasas - PHOENIX CONTACT Electronics GmbH

Kommunikations- und Technologietrends für die digitale Fabrik: 5G, TSN, SPE, APL

Durch I4.0 bzw. IIoT sind immer mehr (Feld-)Geräte über Netzwerke eingebunden. Es bedarf neuer Standards zur Kommunikation.

Thomas Morscher MSc - Beckhoff Automation

Next Step in Motion Revolution

„Beim Automation Forum wollen wir nicht zwingend Ihren Horizont erweitern, aber Ihnen ein Gefühl vermitteln, in welche Richtung sich der Horizont – in dieser technisch schnelllebigen Zeit – verschiebt.“

DI Alexander Zeppelzauer - TÜV TRUST ITTÜV AUSTRIA GmbH

Safety Security Services - Integrated Risk Management

Vernetzte industrielle Produktionen brauchen geeignete Systemarchitekturen, die beide Dimensionen von Sicherheit-Safety und Security berücksichtigen.

Stefan Hoppe - Präsident und Executive Director der OPC Foundation

Status und Quo Vadis von OPC (Open Platform Communications)

Die Koordination der OPC-Expansion ins Internet der Dinge und Industrie 4.0 ist nur ein Aufgabenbereich. In Zusammenarbeit mit anderen Industriekonsortien sind OPC-Arbeitsgruppen entstanden, welche Spezifikationen für die jeweiligen Informationsmodelle der Organisation entwickeln.