Cloudbasierte Software

Wir haben mit WBI Wissensmanagement einen regionalen Anbieter gefunden, der uns seine Software für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt hat. Das ist keine klassische Ausbildungssoftware, sondern sie ist für ganze Unternehmen gedacht. Sie beinhaltet viele Funktionen zur Wissenserfassung, -sicherung und -verteilung und ist cloudbasiert. Dadurch können Lehrlinge immer und von überall mit ihren mobilen Geräten darauf zugreifen. Seit Juni 2021 haben wir sie im regulären Gebrauch.



Natürlich spielen Digitalisierungsthemen auch in der Ausbildung eine immer wichtigere Rolle. Dadurch, dass unsere Ausbildungsmappe digital ist, werden die Lehrlinge an digitale Tools herangeführt. Die Arbeit am Tablet wird für MaschinenbauerInnen in Zukunft immer wichtiger – etwa bei der Wartung und Instandhaltung. Ich bin der Meinung, dass Digitalisierung von unten herauf passieren muss. Von Virtual Reality Brillen und künstlicher Intelligenz sind wir noch weit entfernt. Aber wir beschäftigen uns von Grund auf mit der Digitalisierung und schaffen damit eine gute Basis für zukünftige Entwicklungen.

Nachahmer gefunden

Im Hintergrund der digitalen Ausbildungsmappe verbirgt sich ein 3 Stufenplan. Die erste Stufe ist die Anwendung bei uns im Betrieb. Als zweite Stufe gibt es noch das landesweite Projekt „DAVID – Digitale Ausbildung Vorarlberg Interaktive Datenbank“. Das ist dieselbe Datenbank, die unsere Lehrlinge nutzen, nur dass sie von Ausbildern für Ausbilder gedacht ist. Damit wollen wir die Ausbildungsunterlagen in Vorarlberg vereinheitlichen. Mittlerweile gibt es über vierzig Unternehmen in Vorarlberg, die diese Plattform nutzen – dies ist eine schöne Entwicklung im noch jungen Projekt. Die dritte Stufe ist, Ausbilder in anderen Bundesländern zu inspirieren und die Gemeinsamkeiten länderübergreifend zu fördern. Etwa bei Fachbegriffen, die sich regional unterscheiden können.



Die Jugendlichen von heute können mit dem Handy, aber nicht unbedingt mit dem Computer umgehen. Das müssen wir ihnen beibringen. Und sie müssen lernen, prozessorientiert zu denken, zu dokumentieren und sich eigenständig Wissen aufzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass es nur den Willen und den Mut braucht, um etwas zu verändern. Wir sind mit unserer Maßnahme erfolgreich: die Anzahl der BewerberInnen hat sich in kurzer Zeit – verzehnfacht!