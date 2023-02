Die Zielsetzung von KNX lautet, wie auf deren Website steht: "Die Entwicklung und die Förderung des KNX-Standards, sodass dieser anerkannt wird als Grundlage für die Entwicklung von Lösungen für intelligente Heim- und Gebäudetechnik". Wesentlich für Idee des Zusammenschlussesglobal einsetzbar, sicher und vernetzt sind.



Valerie Becker ist bereits seit mehr als sieben Jahren bei Schneider Electric in der Entwicklung und Förderung intelligenter Haus- und Gebäudeautomationslösungen tätig. Ihr Know-how und ihre Erfahrung im Bereich vernetzter (verdrahteter) Systeme für modernes Wohnen und Arbeiten soll sie nun auch in den KNX Vorstand einbringen. „Ich freue mich sehr, die Merten GmbH als Gründungsmitglied der EIBA und späteren KNX Association im KNX Executive Board vertreten zu dürfen. Denn wir bei Schneider Electric und Merten setzen uns seit jeher für offene Systeme wie das KNX-Bussystem ein und haben die Etablierung und Weiterentwicklung der in ihrer Branche führenden Technologie von Anfang an begleitet. Wir entwickeln tagtäglich flexible Smart Home- und Smart Building-Lösungen, die auf dem weltweiten KNX-Standard basieren und Komfort, Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in private sowie gewerbliche Gebäuden integrieren“, so Valerie Becker.



Mit Valerie Becker als Vertreterin der Merten GmbH, Jean-Christophe Krieger für Schneider Electric Industries S.A. sowie Jürg Sprecher von der Feller AG ist der Tech-Konzern mit seinen Marken derzeit gleich dreifach im KNX Executive Board der KNX Association aktiv.