Von der Digitalisierung bis zur Dekarbonisierung, von der Resilienz bis zur Reindustrialisierung - die Welt der Produktion befindet sich im Umbruch. „Um die Lücke zwischen den neuen Anforderungen der heutigen Märkte und den neuen Möglichkeiten der heutigen Technologie zu schließen, ist ein neues Paradigma der Partnerschaft erforderlich“, sagt B&R CEO Jörg Theis. „Wir bewegen uns weg von Einzelbeziehungen, sequentiellen Wertschöpfungsketten und inkrementellen Verbesserungen hin zu einem Ökosystem der Zusammenarbeit, das Werte vervielfacht und einen echten Wandel für die Industrie und die Gesellschaft als Ganzes bewirkt“.

Die Global Value Provider Community von B&R besteht aus Partnern, die nachweislich mit B&R Technologie in den Bereichen Vertrieb, Beratung, Engineering und Systemintegration arbeiten. „Wir freuen uns, unsere Partner diese Woche auf unserem wunderschönen Campus begrüßen zu dürfen, um zwei Tage lang Wissen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen“, so der Gastgeber der Konferenz, Davide Pagliarulo, B&R Global Sales Channel Manager. "Mit Vorträgen über die B&R Strategie und die neuesten Markttrends, einem Industry Roundtable und exklusiven Präsentationen über Spitzentechnologien ist diese Veranstaltung ein Muss für alle, die in der sich schnell verändernden Welt der Automatisierung immer einen Schritt voraus sein wollen.