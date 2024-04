One-Stop-Shop : Toyota Material Handling ernennt Josef Dax zum Director Sales & Logistics Solutions

Josef Dax – derzeit Director Logistics Solutions – trat per Anfang April seine erweiterte Funktion im Unternehmen an und zeichnet damit für die Bereiche Verkauf, Miet- & Gebrauchtgeräte sowie Logistics Solutions verantwortlich. Damit verfolgt Toyota Material Handling Austria die Ambition, das Unternehmen strategisch so auszurichten, dass ein nahtloser „One-Stop-Shop“ für Kunden entsteht.