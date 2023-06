Die 1zu1 Prototypen GmbH & Co KG mit Sitz in Dornbirn (Vorarlberg) produziert Prototypen, Kleinserien- und Serienteile aus Kunststoff. Das High-Tech-Unternehmen fertigt im 3D-Druck und Vakuumguss sowie im Spritzguss mit selbst gefertigten Aluminium-Werkzeugen – bei Bedarf im Reinraum. Eine Vielzahl an Oberflächen- und Bedruckungstechniken runden das Angebot des Komplettanbieters ab. Das 1996 gegründete Unternehmen ist seit 2022 Teil der schwedischen Prototal-Gruppe und beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiter:innen. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne der Medizin- und Labortechnik, namhafte Geräte- und Powertoolhersteller sowie Industriegüterproduzenten.