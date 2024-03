Wie wir auf die zündende Idee gekommen sind:



Die Gründungsidee von Voidsy wurde aus der Leidenschaft für Innovation und der Überzeugung geboren, dass die Gründer mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung imstande sind, einen einfach zu benutzenden smarten Sensorkopf zu entwickeln, welcher eine schnelle und dadurch kostengünstige Material- und Bauteilprüfung ermöglicht.



Was unsere Lösung von anderen unterscheidet:



Der Gamechanger ist ein neuartiges mehrdimensionales Rekonstruktionsverfahren, welches die erste inlinefähige thermographische Tomographie ermöglicht und dadurch eine 3D-Darstellung von verborgenen Material- und Bauteildefekten erlaubt. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Ultraschallprüfung ermöglicht das 3D V-ROX System eine schnelle, berührungslose, bildgebende Inspektion von Bauteilen sowie die Überwachung von Produktionsprozessen. Dadurch kann für eine Vielzahl von Anwendungen die Qualitätsprüfung bis zu 80 Prozent schneller und kostengünstiger ausgeführt werden als bei dem Standardprüfverfahren Ultraschall. Das 3D V-ROX setzt keine ionisierende Strahlung frei, es werden keine Materialien kontaminiert und es zeichnet sich, aufgrund des sehr kompakten Konzeptes, durch eine hohe Energieeffizienz aus.



Diese Vision verfolgen wir:



Wir bedienen derzeit unterschiedliche Pilotkundenprojekte, mit der Absicht, unser Produkt für unsere Kunden – auf Basis von unmittelbarem Kundenfeedback – zu optimieren. Parallel dazu arbeiten wir an der Serienreife unseres Produktes, wobei aufgrund hoher Entwicklungs- und Schutzrechtkosten weiterführende Finanzierungsrunden geplant sind, um die Serienreife zu erreichen und die Position als Global First Mover zu sichern.