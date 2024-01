„Walter Denk hat großen Anteil an der positiven Entwicklung von SVS-Vistek in den vergangenen Jahren“, betont Robert Franz. „Ihm gebührt daher unser aufrichtiger Dank für seine herausragenden Leistungen und die beeindruckende Marktposition, die SVS-Vistek heute einnimmt. Auf dieser Basis können wir mit Zuversicht weitere Wachstumsschritte planen. Besonders freut uns, dass Walter Denk dem Unternehmen auch in Zukunft in beratender Funktion verbunden bleiben wird.“



Um die bestehenden Wettbewerbsvorteile zu erhalten, werden die Bereiche Produktmanagement unter der Leitung von Thorsten Schmidt (CPO) und Forschung & Entwicklung unter der Leitung von Gerd Reichle (CTO) in ihren bisherigen Funktionen weitergeführt. Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen werden jedoch intensiviert, um koordiniert vorzugehen und Synergien zu nutzen. Die Funktion des Standortleiters SVS-Vistek für den Standort Gilching übernimmt Thorsten Schmidt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben.

„Wesentliches Ziel all dieser Maßnahmen ist es, die Präsenz beider Unternehmen bei Kunden und im Markt zu stärken und durch eine kontinuierliche Leistungssteigerung im Sinne unserer Kunden noch erfolgreicher zu agieren“, erklärt Robert Franz. „Durch die vertiefte Zusammenarbeit von SVS-Vistek und Allied Vision wollen wir das Beste aus beiden Unternehmen nutzen, gemeinsam weiter wachsen und so die vorhandenen Potenziale beider Organisationen noch besser als bisher ausschöpfen.“