Bei Stöber Antriebstechnik in Pforzheim gab es am 1. März 2023 einen Führungswechsel: Rainer Wegener übernimmt die Geschäftsführung. Er folgt auf Patrick Stöber und Andreas Thiel, die seit 2003 als geschäftsführende Gesellschafter die Geschicke des Familienunternehmens in der dritten Generation lenkten. Beide werden laut Aussendung die strategische Ausrichtung der Stöber Gruppe als aktive Gesellschafter auch weiterhin mitbestimmen. Patrick Stöber sowie Andreas Thiel legen, wie in den Generationen davor, großen Wert darauf, dass Stöber ein Familienbetrieb bleibt.



Beide haben, aufbauend auf dem Fundament, das Siegfried und Ursula Thiel zusammen mit Bernd Stöber als zweite Führungsgeneration geschaffen haben, eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe aufgebaut. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Rainer Wegener einen Experten und langjährigen Mitarbeiter für diese Position gewinnen konnten“, sagt Patrick Stöber. Wegener ergänzt: „Die STÖBER Gruppe in die Zukunft zu führen, ist eine große Verantwortung für mich. Aber auch eine sehr große Ehre.“



Rainer Wegener ist gelernter Elektroanlageninstallateur und studierter Elektro- und Wirtschaftsingenieur. Bei STÖBER startete er 2001 als Vertriebsleiter Deutschland. Als Bereichsleiter Management Center Sales und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortete er zuletzt alle Abteilungen mit direktem Kundenkontakt.