Die ferroDECONT GmbH ist ein Umwelttechnikunternehmen, das vom Deponietechniker Peter Müller und dem Verfahrenstechniker Robert Mischitz gegründet wurde. Peter Müller hat an der Montanuniversität Leoben das Studium „Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling“ absolviert und sich auf die Altlastensanierung spezialisiert. Danach war er einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für nachhaltige Abfallwirtschaft tätig. Robert Mischitz sammelte in seiner beruflichen Laufbahn Erfahrung im Bereich des Anlagenbaus und der Umwelttechnik. Von 2006 bis 2012 war er am Institut für nachhaltige Abfallwirtschaft und Entsorgungstechnik beschäftigt.



