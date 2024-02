Es geht um eine neue Ökonomie, die nicht nur den Einzelnen („No one left behind“) und einzelne Systeme fokussiert - Stichwort: Produktion in Einheiten bis Losgröße 1 -, sondern Ziele immer im Kontext ihrer Umwelten betrachtet. Schoitsch erläutert das "System der Systeme" am Beispiel der Mobilität: "Auch mit einem völlig autonomen Fahrzeug wird es wenig Sinn machen, von Wien nach Kopenhagen zu fahren. Erst die Kombination etwa mit der Bahn ermöglicht den optimalen Mix aus Ressourcenverbrauch und Umweltauswirkungen.



„Technologie orientiert sich künftig mit ihrem Angebot am Bedarf“, so der Experte. Das erfordere Vertrauen in Technik, die transparent, ethisch korrekt und verlässlich gebaut werden und funktionieren müsse. Denn in einer komplexen Welt, in der Social-Media-Plattformen die Deutungshoheit haben, können Menschen „oft nicht mehr durchschauen, was um sie herum passiert“, meint Schoitsch.