Automatisierung und Digitalisierung sind die Themen der Stunde, keine Frage. Eine McKinsey-Studie prognostiziert, dass der Markt für industrielle Automatisierung bis 2025 um jährlich knapp vier Prozent auf über 115 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. Vor allem Cloud- und IIoT-Lösungen sind stark gefragt. Für den deutschen Markt gilt jedoch: Viele Unternehmen hinken dem internationalen Wettbewerb hinterher. Zu diesem Ergebnis kommt beispielsweise das Industrie 4.0 Barometer 2024, das die Management- und IT-Beratung MHP gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) erstellt hat. In dieser Studie sagten 41 Prozent der Umfrageteilnehmer aus der DACH-Region, keine autonomen Maschinen oder Roboter zu nutzen. In den USA waren es lediglich 28 Prozent, in China nur 2 Prozent.

Fakt ist: So manches Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, schreckt vor Automatisierung zurück, weil sie schlichtweg zu kompliziert, teuer und aufwändig erscheint. Warum neue Wege beschreiten, die mit Extra-Aufwand verbunden sind, wenn die alten Abläufe doch schon seit Jahren gut geölt funktionieren? Diese Denkweise verkennt das enorme Innovations-, Effizienz- und Nachhaltigkeitspotenzial neuer Technologien und Robotik. Ja, es gibt Herausforderungen zu meistern, doch mit der richtigen Strategie überwiegen die Vorteile.

Beispiele potenzieller Hürden sind unter anderem rechtliche Vorgaben: Der Einsatz neuer Automatisierungstechnologie bringt für deutsche Unternehmen demnach diverse rechtliche Herausforderungen mit sich. So werden bei der Nutzung von Automatisierungstechnologien häufig große Mengen an Daten verarbeitet. Unternehmen müssen sicherstellen, dass diese Daten sicher gespeichert und verarbeitet, sowie dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten getroffen werden. Automatisierungstechnologien müssen aber auch den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entsprechen, um sicherzustellen, dass sie Anwender nicht gefährden. Viele Automatisierungstechnologien basieren des Weiteren auf Software, die lizenziert werden muss. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle relevanten Lizenzen besitzen und die Lizenzbedingungen einhalten. Zudem müssen diverse arbeitsrechtliche Vorschriften eingehalten werden. Wie lässt sich Automatisierung also vereinfachen? Die folgenden Tipps helfen weiter:1. Klein starten und dann skalieren