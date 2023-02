"Wir helfen unseren Mitmenschen in Not und dafür geben wir unser letztes Hemd!" Mit diesem Motto haben die MitarbeiterInnen eines oberösterreichischen Betriebs einen Pinup-Kalender produziert Der gesamte Erlös aus dem Verkauf geht an die Projekte der Vöcklabrucker Tafelrunde. Davon werden Kinder und Familien in speziellen Notlagen unterstützt.

Wer das Projekt unterstützen und seine FreundInnen oder KollegInnen damit beschenken möchte, kann ab sofort einen Kalender bestellen. "Für den Guten Zweck geben wir unser letztes Hemd", sagen die Kalendermodels mit einem Augenzwinkern.



Hier ist der Kalender zu erwerben!