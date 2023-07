Der 53-jährige Heinz Autischer bringt jahrelange Führungserfahrung in der Andritz Group mit, u.a. als Global Head von Andritz Metals. Zudem hat Autischer auch internationale Erfahrung gesammelt: Als Geschäftsführer verbrachte er für Andritz Hydro einige Jahre in Brasilien und für Andritz Maerz, ein Industrieofenbauer für die Stahlindustrie, einige Jahre in Deutschland. Zuletzt war er als Chief Automation Officer bei Andritz Group in Wien tätig.



Seit Juli hat er die Funktion des dritten Geschäftsführers der Scheuch Management Holding GmbH inne und verantwortet als COO der Scheuch Group die Steuerung der vier Business Units sowie die Ressorts Group Production & Operations, Innovationsmagament & Business Development als auch die Bereiche Digitalisierung und IT.



„Ich freue mich darauf, die Zukunft der Scheuch Group maßgeblich mitzugestalten. Mit Kundennähe, operativer Exzellenz und Innovation & Digitalisierung werden wir gemeinsam die Zukunft des Unternehmens gestalten und unsere Position als Marktführer in der Umwelttechnik weiter stärken“, so Heinz Autischer, neuer COO der Scheuch Group.