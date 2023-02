Electrocomponents plc liefert Produkte und Services für Entwickler, Konstrukteure, Hersteller und Instandhalter von Industrieanlagen und -betrieben. Mit Doug Moody wurde nun ein neuer Chief Services Officer der Gruppe ernannt. Er berichtet direkt an CEO Lindsley Ruth.

Bisherige Erfahrung und zukünftige Vorhaben

Doug Moody bringt umfassende Erfahrungen aus Führungsfunktionen in unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Märkten der Welt ein. Er bringt Expertise bei der Zusammenführung von Unternehmen unter Nutzung ihrer jeweiligen Produkt- und Serviceangebote mit. Vor seinem Eintritt bei Electrocomponents war Moody COO der Region Asia Pacific von Johnson Controls mit Sitz in Singapur. Dieser Tätigkeit ging ein Engagement als President Asia Pacific bei Tyco voraus, bis das Unternehmen mit Johnson Controls fusionierte. Zu Tyco wechselte Moody, nachdem er für FMC Technologies die Geschäfte im Rahmen von globalen und regionalen Führungspositionen in den Bereichen Asia Pacific und Americas geleitet hatte.

„Electrocomponents ist eine äußerst ehrgeizige Organisation. Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase seiner Transformationsreise in das Unternehmen einzusteigen. Mit ihrem Geschäftsmodell und der Tatsache, dass sie weltweit über 1,2 Millionen Kunden anspricht, bietet die Unternehmensgruppe enorme Möglichkeiten, diese Beziehungen weiter auszubauen und den Kunden bei ihren Anforderungen an die Beschaffung weiter entgegenzukommen.“ sagte Doug Moody.