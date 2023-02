Was schon heute im industriellen Einsatz möglich ist, und welche Fragen noch offen sind, zeigt der autonome mobile Manipulator in der Digital Factory der FH Technikum Wien: Diese Kombination aus mobiler Transportplattform und Leichtbau-Roboterarm erlaubt es, unaufwändig auf veränderliche Anforderungen interner Transport- und Materialbearbeitungsprozesse zu reagieren. Entwickelt man ein solches System in Eigenregie oder verkettet einzelne Subsysteme, entstehen neue Abhängigkeiten und Pflichten. Insbesondere ist auch der Einfluss von IT-Security-Schwachstellen auf die physische Sicherheit zu berücksichtigen. Als Antwort auf derartige Fragen, die im Zuge des von der Stadt Wien geförderten Forschungsprojekts SIP 4.0 adressiert wurden, ist gemeinsam mit dem TÜV AUSTRIA ein White Paper entstanden, das Wege zeigt, diese Themen systematisch schon in frühe Phasen der Systementwicklung zu integrieren. Empfohlen ist die Verwendung übergreifender Vorgehensmodelle wie jenem der VDI 2182 und die Berücksichtigung einschlägiger technischer Regeln wie der ISO/TR 22100-4 (Leitlinien zur Berücksichtigung von IT-Security-Aspekten) und der IEC 62443er Reihe (z.B. Netzwerksegmentierung). Mit diesen und weiteren Verfahren lassen sich technologie- oder konstruktionsbedingte Sicherheitslücken durch geeignete Schutzmaßnahmen in der Betriebsumgebung ausgleichen, z.B. in Ergänzung zu optischer oder taktiler Sensorik, um den Mehrwert eines kollaborierenden Betriebs vollends auszuschöpfen.

Je stärker ein Sicherheitskonzept auf nicht trennenden Schutzeinrichtungen beruht, desto komplexer kann sich das Erreichen von Norm- und Gesetzeskonformität gestalten. Der Grund dafür ist, dass nicht nur die üblichen Fragen (z.B. Quetschungen durch Einklemmen zwischen Roboterachsen oder Greiferbacken), sondern auch die gegenseitige Beeinflussung laserbasierter Systeme, die redundante Ausführung von Sensorik, Latenzprobleme, Sensorversagen durch Umwelteinflüsse etc. der Absicherung bedürfen.Letztendlich kommt es – wie so oft – auf eine zutreffende Risikobeurteilung an. Um verzerrte Ergebnisse aus diesem von Natur aus subjektiv geprägten Prozess zu vermeiden, sollte man die Gruppe involvierter Personen (in sinnvoll arbeitsfähigem Maße) groß halten und Expertise aller relevanten Fachgebiete integrieren. So lässt sich ein belastbares Grundgerüst im Hinblick auf möglicherweise auftretende Haftungsfragen schaffen und einer sicherheitsgerechten In-House-Entwicklung steht nichts mehr im Weg.

AutorInnen: Clemens Ambros, Corinna Engelhardt-Nowitzki, Erich Markl und Mohamed Aburaia von der FH Technikum Wien.