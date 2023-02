In Situationen, in denen ein Aufzug nicht für den Transport zur Verfügung steht wird das in Echtzeit an den Service-Roboter kommuniziert und er wird aufgefordert, die Kabine zu verlassen, um eine andere Aufzugskabine anzufordern.



Durch die Flexibilität der Cloud-Kommunikation in Verbindung mit der Aufzugsteuerung ist der Roboter in der Lage, sich dynamisch an das Brandschutzkonzept des Hotels anzupassen. Die Betriebszustände werden über die Aufzugsteuerung an den Service-Roboter weitergeleitet und er wird so darüber informiert, wann eine Brandfallevakuierung durchgeführt wird.