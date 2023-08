Bei jedem Projekt wird immer die Frage gestellt, wann sich der jeweilige Einsatz rechnet. Doch genau dieser Ansatz ist es, der die Verbesserung in Organisationen behindert. Er führt dazu, dass immer ein lokales Optimum angestrebt wird. Was zunächst gut klingt, ist fatal. Denn die vielen lokalen Optima passen am Ende nicht zusammen. Es ist das Ergebnis der Gesamtkette, das darüber entscheidet, ob Kund:innen ein Produkt oder eine Leistung akzeptieren oder nicht. Daher muss man das Denken und Handeln im lokalen Optimum, also innerhalb des eigenen Silos, überwinden.