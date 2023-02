Steib geht aus persönlichen Gründen

Steib legte zum 1. Oktober 2022 sein Mandat für die COO-Position aus persönlichen Gründen nieder. Er wird bis zum Ende des Geschäftsjahres aber weiterhin Mitglied des Management-Teams bleiben und in der Rolle als Chief Project Officer sich projektbezogenen Sonderaufgaben mit Schwerpunkt in den Gruppenunternehmen widmen. „Mein besonderer Dank gilt Nicolás, der mit seiner langjährigen Erfahrung im ERP-Geschäft die proALPHA Business Unit Delivery in den vergangenen Jahren hoch professionalisiert, skalierbar und profitabel geformt hat“, so Eric Verniaut, CEO der proALPHA Gruppe. „Als Teil der Geschäftsführung hat Nicolás einen maßgeblichen Beitrag zum Wachstum der Unternehmensgruppe geleistet: Die erfolgreiche Unternehmensentwicklung und die mehr als Verdopplung der Mitarbeiterzahl in den letzten fünf Jahren sind auch klar auf sein außerordentlich engagiertes Mitwirken zurückzuführen“, so Verniaut weiter.

Neuer CTO für die proALPHA Unternehmensgruppe

Zudem konnte proALPHA ab dem 1. Oktober 2022 mit Björn Goerke als neuen Chief Technology Officer (CTO) der gesamten proALPHA Unternehmensgruppe eine prominente Führungspersönlichkeit gewinnen. In seiner letzten beruflichen Station, bevor er nun die proALPHA Gruppe verstärkt, war Goerke als CTO bei der Volkswagen-Konzerntochter Cariad tätig, davor als CTO und President SAP Cloud Platform bei der SAP. Er soll die weitere Transformation von proALPHA in die Cloud-Ära verantworten. Er berichtet direkt an den CEO der proALPHA Gruppe, Eric Verniaut.