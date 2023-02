Das Innsbrucker Zentrum für Produktion, Robotik & Automatisierung ist seit Mai 2021 ein autorisiertes Trainingszentrum von Universal Robots (UR). Durch die Kooperation mit Universal Robots und Schmachtl GmbH baut das Zentrum das Know-how zur Identifikation und Umsetzung von Automatisierungspotential weiter aus und ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf innovative Technologien.

Robtik-Wissen durch Workshops und Schulungen

Dort können aktuelle Systeme von Universal Robots getestet und deren Einsatzbereiche evaluiert werden. In Workshops und Schulungen werden Einblicke in die Technologien gegeben und deren Möglichkeiten aufgezeigt. Des Weiteren bietet das UR-Trainingszentrum Zertifikatsschulungen an. „Unsere Schulungen vermitteln allen TeilnehmerInnen fundiertes Robotik-Wissen. Von den Basics der Programmierung in den Core Schulungen bis hin zur Umsetzung einer komplexen Cobot-Anwendung“, so Benjamin Massow, Leiter des Zentrums für Produktion, Robotik & Automatisierung.

Kick-off im Oktober

Interessierte können sich demnächst ein eigenes Urteil bilden und dafür an der Kick-off Veranstaltung „OPEN COBOT DAYS INNSBRUCK“ teilnehmen. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. Oktober 2022 statt. BesucherInnen können bei verschiedenen Stationen live erleben, wie Cobots unterstützend im Arbeitsalltag eingesetzt werden und wie einfach die Automatisierung von unterschiedlichsten industriellen Prozessen ist. Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich.



Mehr Infos und Anmeldung hier!