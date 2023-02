Mit Thomas Brandstätter als Director Field Operations und EHSQ und Peter Donal als Director Sales und Marketing steigen zwei langjährige Mitarbeiter aus den eigenen Reihen in die Führungsebene bei Otis Österreich auf.

Thomas Brandstätter (DFO & EHSQ)

Brandstätter verantwortet seit April den gesamten Field-Bereich, Einkauf, Lager, Arbeitssicherheit und Qualitätssicherung. Zuvor war Brandstätter elf Jahre lang Geschäftsstellenleiter in Salzburg, führte von 2017 bis 2020 auch die Geschäftsstelle Oberösterreich und war ab 2020 bis zuletzt als Regionalmanager für die westlichen Bundesländer zuständig. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. In meiner Funktion möchte ich die Digitalisierung im technischen Außendienst und damit das Kundenerlebnis an allen Berührungspunkten vorantreiben“, formuliert der gebürtige Salzburger seine vorrangigen Ziele.

Peter Donal (Director Sales & Marketing)

Donal ist seit 2002 im Unternehmen und leitete zuletzt 11,5 Jahre die Geschäftsstelle Niederösterreich und Burgenland Nord. Im September 2020 übernahm er zusätzlich die Funktion des Regionalmanagers für Ostösterreich. Auch Donal sieht die Zukunft des marktführenden Aufzugsherstellers Otis in der Weiterentwicklung, Einführung und Forcierung sämtlicher digitaler Produkte. „Mein Ziel ist es, alle Verkaufs- und verkaufsunterstützenden Prozesse noch effizienter und kundenorientierter auszurichten. Durch den vertrieblichen Fokus auf digitale Technologien und Produkte sowie deren gezielte Platzierung am Markt, möchte ich einen wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Erfolg dieses innovativen Unternehmens leisten“, erklärt Peter Donal.