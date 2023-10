Trotz aller offensichtlichen Vorteile ist das Fertigen nach Bedarf nicht universell einsetzbar und wird auch nicht die Lieferketten ersetzen. Stattdessen wird sie sich voraussichtlich als ebenbürtige Produktionsmethode etablieren, die ihren Einsatz in ausgesuchten Gebieten finden wird.

Bei der Einführung neuer Technologien gibt es natürlich Bedenken und Widerstände – so auch bei On-Demand Manufacturing. Die Verbreitung von Erfolgsgeschichten kann jedoch helfen, solche Ängste zu überwinden. Doch es gibt noch weitere Hürden, wie etwa die Skalierbarkeit. So ist die On-Demand Manufacturing nicht auf die Produktion in großem Maßstab ausgelegt. Damit es bei steigender Nachfrage nicht zu Engpässen und Qualitätseinbußen kommt, müssen die Arbeitskräfte und Maschinen auf diese Situationen eingestellt werden.



IT-Sicherheit und eine funktionierende digitale Infrastruktur sind unerlässlich, wenn sich die neue Art der Fertigung durchsetzen soll. Leistungsfähige CAD-Systeme sind ebenso notwendig wie digitale Kommunikationsplattformen, die für einen sicheren Datenverkehr sorgen. Auch Technologien wie Blockchain können helfen, Vertrauen in digitale Lösungen aufzubauen.



Zertifizierungen sind bei neuen Technologien ein großer Schritt für die Akzeptanz. Erst wenn gemeinsame Standards ausgearbeitet sind, kann sich On-Demand Manufacturing flächendeckend durchsetzen. Dafür ist es wichtig, dass Entscheider:innen aus Politik und Wirtschaft in Dialog treten und gesetzliche Vorgaben ausarbeiten.



Das Wissen und die Schulung der Belegschaft sind ebenso entscheidend und obwohl bereits in digitale Kompetenzen investiert wird, bedarf es weiterer Schulungen für das Fertigungspersonal. Ingenieur:innen, Produktdesigner:innen und kreative Köpfe sollten gemeinschaftlich und über Abteilungsgrenzen hinweg agieren, um Neuerungen zu fördern. Auch Kooperationen mit Institutionen wie Print City und iAero müssen fortgesetzt werden, um sowohl praxisorientierte als auch betriebswirtschaftliche Bildung sicherzustellen.



Die Kosten für On-Demand-Produktionstechniken werden mit ihrer steigenden Akzeptanz sinken. Doch der echte Mehrwert dieser Technologie liegt nicht nur in Effizienzgewinnen, sondern vor allem in der Fähigkeit, die Lieferkette zu vereinfachen und Lösungen näher am Verbraucher zu realisieren.