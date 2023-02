Die UpNano GmbH wird in seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten stark intensivieren. Das Wiener 3D-Druck-Unternehmen fertigt und vertreibt die NanoOne-Serie lasergestützter 2PP 3D-Drucksysteme, mit denen sich Strukturen in 12 Größenordnungen mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit herstellen lassen sollen. Die Expansion des Unternehmens folgt einem Jahr starken Wachstum, in dem sich der Absatz verdreifacht hat. Zudem wurden das Personal sowie die Fläche am Wiener Hauptsitz deutlich ausgebaut. Mit der Ernennung von Erika Bechtold zum neuen Vice President of US-Operations in Boston, Massachusetts, USA, folgt das Unternehmen nun auch dem wachsenden Interesse aus den USA.

Wie Präzision und Schnelligkeit zusammengehen

Die NanoOne Systeme sollen hochauflösenden 3D-Druck über zwölf Größenordnungen und in extrem kurzer Fertigungszeit möglich machen. Sie sind in der Lage, Kunststoffbauteile mit einem Volumen von 100 bis 1012 Kubikmikrometern mit einer Auflösung im Nano- und Mikrobereich zu produzieren. Die hohe Geschwindigkeit ist dank des spezifischen optischen Aufbaus des Systems, der optimierten Scan-Algorithmen, des starken Lasers und der proprietären adaptiven Auflösungstechnologie möglich. Neben dem Standardharz, dessen Portfolio hochtransparente sowie schwarze, lichtblockierende Materialien umfasst, können auch Hydrogelmaterialien mit eingebetteten lebenden Zellen verarbeitet werden.

Neue Vizepräsidentin aus dem Harvard-Marketing

Erika Bechtold ist derzeit Direktorin der Technologievermarktung im Harvard Office for Technology Development, und unterstützt das Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering in Harvard. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und kommerzielle Strategie, sowohl im akademischen Bereich als auch in der Industrie. "Ich bin sehr beeindruckt von den NanoOne-Systemen, die das Team aufgebaut hat", sagt Bechtold. "UpNano befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase, und ich freue mich, dass ich dem Team beitreten kann, um den Vertrieb dieses Systems in den USA zu fördern. Dies ist eine großartige Gelegenheit in einer Zeit, in der der Markt für 2PP 3D-Drucker deutlich wächst.“