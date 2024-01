Künstliche Intelligenz findet sich inzwischen in fast jeder digitalen Anwendung. Vom automatisch in den Schlaf schaukelnden Kinderwagen und dem digitalen Hundesitter über Küchenöfen, die nicht nur das Kochrezept liefern, sondern auch noch optisch den Garpunkt überwachen bis hin zum Schminkspiegel, der mit einem Gesichtsscan morgentlich das aktuelle Gesundheitsprofil erstellt.

Nachhaltigkeit war auch in Las Vegas ein wichtiges Thema. Interessant ist, das besonders in Fernost und den USA in Punkto Energieeffizienz verstärkt auf Wasserstofftechnologie gesetzt wird, besonders wenn es um Anlagen und Maschinen geht. Vom Wasserstofftruck bis hin zu mobilen Brennstoffzellencontainern für Industrieanlagen war einiges geboten. Auch neue Materialien und Wertstoffkreisläufe bei der Herstellung von High-Tech-Produkten standen im Fokus.