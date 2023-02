Das Wiener Softwareunternehmen TTTech Industrial ernennt Herbert Hufnagl mit 1. Juli 2022 zum Vorstandsmitglied und General Manager. In seiner Funktion als Vorstandsmitglied und General Manager wird sich Hufnagl schwerpunktmäßig auf Vertrieb, Marketing und Produktmanagement konzentrieren.

Karriere bei Festo

Herbert Hufnagl verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der industriellen Automatisierung und der Entwicklung intelligenter industrieller Lösungen. Bevor Dr. Herbert Hufnagl zu TTTech Industrial kam, war er als Head of Product Line Controlled Pneumatics bei Festo tätig und dort für Produkt- und Vertriebsstrategien sowie die Forschung und Entwicklung (F&E) von intelligenten, vernetzten Ventilinseln, Druckregelventilen und Massendurchflussreglern verantwortlich.

Im Laufe seiner langen Karriere bei Festo leitete Dr. Herbert Hufnagl die Business Unit Machine Vision and Control Systems und bekleidete führende Positionen in der F&E-Abteilung für Remote IOs, Steuerungssysteme und elektrische Antriebstechnik von Festo. Dr. Herbert Hufnagl promovierte an der Technischen Universität Wien zum Doktor der Technischen Wissenschaften.



Hoffnungsträger Nerve

Vor allem für die Edge-Computing-Plattform Nerve von TTTech Industrial sieht Hufnagl laut Aussendung ein "enormes Wachstumspotenzial". Nerve ist eine offene, modulare und skalierbare Plattform, bei der Sicherheit bereits im Design integriert ist und die von führenden Herstellern wie Fill, Felss und GKN Hydrogen genutzt wird. "Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden und Partnern eng an der Erweiterung und Verbesserung unseres Portfolios zusammenzuarbeiten und Nerve in viele weitere Märkte zu bringen“, sagt der neue General Manager.



Zum Vorstand von TTTech Industrial gehören außerdem Dr. Thomas Berndorfer, der als technischer Leiter fungiert, und Mag. Artur Gruner, der für Finanzen und Personal verantwortlich ist.

Weitere Artikel zum Thema:

Wie IO-Link und Edge Computing die Produktion bereichern



Ein Rechner, mehrere virtuelle Maschinen