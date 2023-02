Marcel Bogusch ist seit Anfang dieses Jahres bei der Schmersal Gruppe der verantwortliche Branchenmanager für den Bereich Logistik. Mit diesem personellen Neuzugang will das Unternehmen seine Marktpräsenz in diesem umsatz- und wachstumsstarken Wirtschaftszweig weiter ausbauen.



Der gelernte Elektroniker war zuletzt bei SICK im Bereich Logistik und Automatisierungstechnik als Produktmanager tätig. Dort war er insbesondere für die Markteinführung sicherer Robotersysteme und neuer Steuerungsgenerationen zuständig. Zu seinen Stärken zählt darüber hinaus eine fundierte Fachkompetenz bei allen Fragen rund um die Maschinenrichtlinie.



Schmersal verfügt nicht nur über ein großes Portfolio an Sicherheitsschaltgeräten, sondern im Bereich Logistik auch über Komplettlösungen mit aufeinander abgestimmten Sicherheitskomponenten. Mit Bogusch als neuen Branchenmanager will Schmersal seine Marktpräsenz in der Logistikbranche ausbauen.