Der Bosch Innovationspreis 2024 befindet sich in der finalen Phase: Bosch-interne Expertinnen und Experten sichten derzeit die eingereichten Arbeiten und eruieren die Top 5 je Kategorie. Im Anschluss wird eine hochkarätig besetzte Fachjury über die Siegerprojekte abstimmen. „Die Gewinnerteams können sich neben der begehrten Trophäe über eine Siegerprämie in Höhe von 1.500 Euro freuen“, so Helmut Weinwurm, Vorstandsvorsitzender der Robert Bosch AG und Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich.

„Wir suchen Techniklösungen, die einen innovativen Mehrwert bieten und in einer interdisziplinären Zusammenarbeit entstehen. Diese beeindruckenden Projekte holen wir beim großen Finale am 13. Juni auf die große Bühne“, erklärt Weinwurm die Zielsetzung des Awards. Die Vielfalt der eingereichten Arbeiten beeindruckt den Bosch-Manager: „Vom Greifarmroboter mit Handschuhsteuerung über die umweltfreundliche Gewinnung von Ammoniak in der Landwirtschaft bis hin zur Verschmutzungsmessung von PV-Anlagen erwarten uns spannende Projekte.“