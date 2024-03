Florian Thallinger hat eine steile Karriere bei G&G hinter sich und gehört bereits zu jener Generation, die verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, ohne dabei Einbußen bei Qualität oder Effizienz in Kauf zu nehmen. Im Gegenteil: SAX Polymers wird unter seiner Leitung das Portfolio in Österreich neu ausrichten und gleichzeitig weitere Beträge im sechsstelligen Bereich in die Umweltverträglichkeit der Produkte und Anlagen investieren, die bereits in den vergangenen Jahren durch sukzessive Erneuerung ganzer Produktionslinien moderner und umweltfreundlicher wurden.

„Nachhaltigkeit ist mehr als CO2 Werte zu berechnen und Energiemanagement mehr als Photovoltaik aufs Dach zu stellen“ sagt Thallinger. So legt der gelernte Kunststoff- und Umwelttechniker großen Wert auf die Berücksichtigung der vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Aspekte. Seine ganzheitliche Herangehensweise verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit bei Thallinger kein Schlagwort, sondern eine umfassende Strategie ist. Eine Strategie, die „top down“ vorgelebt werden muss, um den grünen Spirit an das gesamte Team und schließlich die Produkte und Kunden weiterzugeben, ist der Familienvater überzeugt. Der zertifizierte Nachhaltigkeitsmanager will sicherstellen, dass das Unternehmen weiterhin und vermehrt aktiv Maßnahmen ergreift, um die Leistung für die Umwelt zu verbessern und damit zugleich gesund zu wachsen.