Spätestens seit dem vergangenen Sommer sind die Auswirkungen der Klimakrise auch in Österreich spürbar. Wir müssen dringend umdenken und vor allem eines tun: Handeln. Wie können wir unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem grundlegend transformieren, um Wohlstand und Lebensqualität nachhaltig zu erhalten? Beim 9. qualityaustria Nachhaltigkeitsforum beleuchten Expert:innen den Weg in eine lebenswerte Zukunft.

Seit Jahren investiert Quality Austria Ressourcen und Know-how, um in diesen Themenfeldern neue Enabler zu entwickeln, die Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation unterstützen. Dazu zählen u. a. neu entwickelte Kompetenzprogramme wie Lehrgänge und Seminare oder betriebliche Assessmentverfahren sowie die Mitarbeit in Normungsgremien und Arbeitsgruppen. Beim 9. qualityaustria Nachhaltigkeitsforum profitieren Sie von diesem Wissensvorsprung, der Ihnen geballt in spannenden Praxisimpulsen, in theoretisch und wissenschaftlich fundierten Fachvorträgen und in unternehmerischen Best Practices serviert wird. Seien es die Bilanzierung und Verifizierung von Treibhausgasemissionen, Zirkuläre Produkt- und Dienstleistungsdesigns oder das teils bereits verpflichtende Nachhaltigkeits-Reporting: beim Online-Event werden die verschiedensten Wechselwirkungen nachhaltiger Must-Haves und deren Chancen für Betriebe aufgedeckt.





