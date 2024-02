Der Norweger Morten Wierod kam 1998 zu ABB und ist seit 2019 Mitglied der Konzernleitung von ABB. Derzeit ist er Leiter der Division Elektrifizierung, zuvor war er Leiter der Division Antriebe. Morten Wierod ist diplomierter Elektroingenieur und hat an der norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie studiert.

"Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat mir die Gelegenheit gegeben hat, dieses grossartige Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden und Technologien zu leiten, die im Mittelpunkt des Aufbaus einer kohlenstoffarmen Gesellschaft stehen. Es war ein Privileg, in den letzten Jahren an der Seite von Björn zu arbeiten. Nachdem wir uns vor kurzem ehrgeizigere Finanz- und Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben, werde ich weiter auf unser dezentrales Betriebsmodell setzen, um das volle Potenzial unserer marktführenden Positionen in der Elektrifizierung und Automatisierung auszuschöpfen", so Wierod in einer ersten Stellungnahme.