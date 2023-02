Unter dem Motto „We are back“ stehen die Vorbereitungen zur AMB 2022. Für die internationale Ausstellung für Metallbearbeitung haben sich bislang 1.061 AusstellerInnen angemeldet - erwartungsgemäß werden es aber noch mehr. Dem Anspruch der Internationalität werden die VeranstalterInnen mit rund einem Drittel nicht-deutschen AusstellerInnen wahrscheinlich auch diesmal wieder nachkommen.

Mittelständler starten Partnerschaft für grünen Stahl

Digitale Vernetzungsmöglichkeiten

Direkt in das Messegeschehen werden diesmal einige digitale Angebote eingebunden. Allen voran beim innovativen Online-Ausstellerverzeichnis, in dem ausstellende Unternehmen neben statischen Informationen auch Videos und Animationssequenzen, Produkt-Broschüren und Co. zum Download anbieten und interaktive Inhalte oder ihren Social-Media-Auftritt einbinden können. Darüber hinaus können Unternehmen mehrere AnsprechpartnerInnen für unterschiedliche Zielgruppen hinterlegen, um am Messestand direkt die richtigen Personen zusammenzubringen. BesucherInnen können mit einer ebenfalls neuen Funktion im Online-Ausstellerverzeichnis eigene konkrete Thementouren planen und so ihren Messebesuch optimal vorplanen. Diese Self-Guided-Tours werden gesteuert durch zahlreiche Filtermöglichkeiten zu Exponaten und Anwendungen auf den Messeständen zu verschiedenen Highlight-Themen.



Die Vorträge im ICS-Foyer zu täglich wechselnden Themen werden zudem aufgezeichnet und nach der Messe on-demand zugänglich gemacht. Schwerpunktthemen sind unter anderem Additive Manufacturing mit dem Werkstoff Metall, Industrial Security, Digitale Vernetzung, Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie Start-up Pitches.

Inhaltliche Highlights

Sonderschauen im Sinne der Industrie 4.0

Die Sonderschau SmartFactory im Eingang Ost stellt eine vollautomatisierte und digitalisierte Prozesskette dar, an der sich sieben Unternehmen beteiligen. Direkt am Messestand wird ein individualisiertes Give-away gefertigt. Hierbei sind alle Prozessschritte vom Auftragsstart bis zum fertigen Werkstück vernetzt und werden in einer physischen und einer virtuellen Linie abgebildet.



umati (universal machine technology interface) ist eine gemeinsam von VDW und VDMA getragene Initiative zur Verbreitung und Nutzung offener Schnittstellenstandards auf Basis von OPC UA. Die gleichnamige Sonderschau umati in der Paul Horn Halle (Halle 10) zeigt, wie Maschinen und Anlagen untereinander kommunizieren oder in kunden- und anwenderspezifische IT- Ökosysteme integriert werden können.



Das VDMA Technologieforum im L-Bank Forum (Halle 1) ist ein etabliertes Format des VDMA Präzisionswerkzeuge, bei dem in 15-minütigen Vorträgen konkrete technische Umsetzungen im Sinne von Industrie 4.0 und aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt werden.



In der Region Stuttgart Lounge im Eingang Ost werden Impulsvorträge gehalten mit Themen, die von der digitalen Transformation bis hin zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie reichen.