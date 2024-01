Für 2024 liegt der Fokus des Unternehmen darauf, die bestehenden Marktchancen insbesondere in den Bereichen Cloud-native Entwicklung und künstliche Intelligenz voll auszuschöpfen, neue Kunden zu gewinnen und das Wachstum des Unternehmens in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und den Niederlanden weiter zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat von Cloudflight einen Wechsel in der Geschäftsleitung beschlossen.

Martin Endress war bei führenden Unternehmen wie Microsoft, The Boston Consulting Group und E.ON beschäftigt und war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von IONOS. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cloud und KI und hat erfolgreich Unternehmen skaliert. Christian Bigatà ist ein erfahrener CFO in wachstumsstarken Software- und Technologieunternehmen wie MEDIFOX DAN, IONOS und der Software AG, wo er sowohl die Strategie für organisches Wachstum als auch für M&A vorangetrieben und die Finanzorganisationen in mehreren Regionen skaliert hat.