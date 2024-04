Mark Winkler bringt umfassende Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung und der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle mit und war zuvor in leitenden Positionen bei internationalen Technologiekonzernen wie Dell, Fujitsu und Samsung tätig. Seit 2024 verantwortet er als „Head of Digitalization“ bei Kwizda Agro, digitale Services im Bereich Smart Farming zu entwickeln und unterstützt das Unternehmen bei der digitalen Transformation. „Unser Ziel ist es, Landwirte mit praxisnahen digitalen Services im Ackerbau und Pflanzenschutz zu unterstützen“, sagt Mark Winkler. „Wir entwickeln innovative Lösungen sowohl in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen als auch intern, um das Know-how von Kwizda Agro in digitalen Anwendungen abzubilden."



Der Bereich Precision Farming, der eine präzisere, effizientere und damit nachhaltigere Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen ermöglicht, bildet einen Schwerpunkt der Digitalisierungsstrategie. „In Zusammenarbeit mit einem Start-up arbeiten wir derzeit an einem wichtigen Service für den Weinbau, welches das ideale Spritzwetter und den Krankheitsdruck mobil und flächendeckend für Österreich, Ungarn, Rumänien und teilweise in Deutschland mobil abrufbar macht. Dies wird durch eine durchgehende Digitalisierung sämtlicher Komponenten erreicht, wodurch eine kostengünstige, präzise geokodierte und umfassende Datenaggregation ermöglicht wird. Ähnliche Unterstützung ist auch für den Feldanbau geplant."