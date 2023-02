Herr Botos (MB) und Herr Novotnak (BN), was waren einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Aerotech, die das Unternehmen an diesen Punkt gebracht haben?

BN: Entscheidende Meilensteine waren sicher in den 1980er Jahren die Entwicklung einer koordinierten Mehrachsensteuerung und Mitte der 1990er Jahre unsere eigene Servomotorenfertigung. Damit konnten wir sicherstellen, dass unsere Positionierlösungen hochpräzise bis in den Nanometerbereich positionieren. Zudem haben wir uns mit wartungsarmen, luftgelagerten Rotationsachsen neue Märkte eröffnen können. Ein Beispiel dafür ist unsere neue ABRX-Baureihe für Oberflächenvermessungen im Nanometerbereich.

Was ist an der Baureihe besonders?

BN: Mit großen Luftlagerflächen erreichen wir eine deutlich bessere Ablaufgenauigkeit als mechanische oder andere auf dem Markt verfügbare luftgelagerte Drehtische, was nicht zuletzt Anwendungen zugutekommt, die eine außergewöhnliche Ebenheit der Bewegung erfordern. Auch in Bezug auf Winkelgenauigkeit, Tragfähigkeit und off-axis Fehlerbewegungen übertreffen wir mit ABRX sämtliche bis dato erhältlichen Drehversteller auf dem Markt.



MB: Ein weiterer wichtiger Schritt war dann 2017 die Implementierung eines integrierten ERP-Systems zur Steuerung unserer Fertigungsprozesse. Damit war der Weg geebnet, um unsere bis dahin vorherrschende Einzelfertigung in eine effektive Kleinserienfertigung zu überführen.

Was waren die größten Herausforderungen in der Geschichte von Aerotech, die das Unternehmen bewältigen konnte?

BN: Das waren vorwiegend Wirtschaftskrisen, die wir zu bewältigen hatten. Zum einem der Zusammenbruch der US- Werkzeugmaschinenindustrie in den frühen 1980er Jahren und dann um die Jahr- 2000-Wende der große Telekom-Crash, also die Dotcom-Blase.



MB: Diese Krisen konnten wir deshalb einigermaßen schadlos überstehen, weil wir uns am Markt für Positioniersysteme von Anfang an einen guten Namen gemacht und in allen Industrien Fuß gefasst hatten, so dass wir nicht nur von einer Branche abhängig waren und sind.