Im SolutionCenter diskutieren Experten über so unterschiedliche Themen wie Wartung und Instandhaltung von Pumpen, Predictive Maintenance sowie Digitalisierung und Condition Monitoring im Allgemeinen. Zusammen mit den anderen Formaten bietet das umfangreiche Rahmenprogramm den Besuchern eine einzigartige Möglichkeit, sich auf den neuesten Stand der modernen Instandhaltung zu bringen, weiterzubilden und zu informieren. Themenschwerpunkte sind neben Nachhaltigkeit in der Instandhaltung und Predictive Maintenance auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und der Nutzen von Ökosystemen und Plattformökonomien, die sich unter anderem im ScienceCenter und bei den GuidedTours wiederfinden. Letztere wird in diesem Jahr erstmals vom Fraunhofer IML mit hoher Expertise kuratiert und rückt das Thema Zukunftstechnologien: KI in der Instandhaltung entdecken" in den Fokus. An beiden Messetagen findet jeweils eine Tour statt.

Auch das Vortragsprogramm des bewährten ScienceCenters, das in Kooperation mit dem Fraunhofer IML organisiert wird, wartet unter dem Titel „Predictive Maintenance: Next Generation“ mit Vorträgen u.a. zu den Themen KI, vorausschauende Instandhaltung und Plattformökonomie auf.