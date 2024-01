Beim Vakuum-Experten Schmalz dreht sich auf der Messe alles um die Handhabung von Säcken, Kartonagen und anderen Verpackungen. Die Greifer und ergonomischen Hebehilfen unterstützen Fachkräfte und Roboter bei sämtlichen Aufgaben rund ums Kommissionieren und Umsetzen. So soll sich der neue Sacksauggreifer PSSG optimal zur Handhabung von Papier-, Kunststoff- und Gewebesäcken eignen. Daneben nimmt er auch andere poröse und sackartige Werkstücke auf. Das leichte Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff schließt mit einem Dichtelement aus FDA-konformem Silikon oder verschleißfestem NBR. Daher ist der PSSG in vielen Branchen einsetzbar. Neben automatisierten Prozessen beweist er auch am Schlauchheber JumboFlex in der manuellen Handhabung seine Stärken. Ein Filtervlies schützt das System vor Verunreinigung, das einstellbare Abstützgitter verhindert ein zu starkes Einziehen von Sackverpackungen und somit eine mögliche Beschädigung des Werkstücks. Für den JumboFlex steht das Digitalisierungstool Schmalz Application Assistant zur Verfügung. Das Tool erfasst die Betriebsdaten des Schlauchhebers und informiert Anwender:innen zum Beispiel über den Verschmutzungsgrad des Filters. Damit können sie laut Anbieter Wartungen vorausschauend planen.

Stand C05, Halle 7